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Срджан Мияилович: Веллитон рассказывал мне о России

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии
Срджан Мияилович: Веллитон рассказывал мне о России
Источник: ФК «Крылья Советов»

Новичок «Крыльев Советов» Срджан Мияилович рассказал о подробностях своего перехода в самарскую команду из турецкого «Кайсерспора».

– Срджан, добро пожаловать в «Крылья»! С какими мыслями переходишь в наш клуб?
– Я знаю, что «Крылья Советов» – это клуб с историей, со своими традициями. Очень доволен, что становлюсь частью этой команды. Хочу принести «Крыльям» максимум пользы и двигаться с этим клубом только вперёд.

– В «Кайсериспоре» ты играл вместе с бразильцем Веллитоном, выступавшим ранее за «Спартак». Он что-то рассказывал тебе о России?
– Да, мы немного поговорили перед моим переходом в «Крылья». Он рассказал мне о Премьер-лиге и особенностях российского футбола. Веллитон – классный парень и отличный футболист. Хочу, чтобы у него и «Кайсериспора» все было хорошо.

– Что ты можешь сказать о футболе, демонстрируемом «Крыльями»?
– Мне нравится игра, которую показывает команда. Посмотрим, как все сложится дальше. Повторюсь – хочу принести пользу команде, хочу, чтобы она добивалась только положительных результатов.

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