Димитрис Итудис: Ожидаю сложного матча с «Црвеной Звездой»
Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис
поделился ожиданиями от предстоящего матча с Црвенной Звездой» в матче регулярного
чемпионата Евролиги.
«Нам противостоит очень серьезный соперник. Ожидаю сложного
матча. Нужно реабилитироваться после поражения. Надеюсь, все истинные фанаты
ЦСКА придут в «Мегаспорт» поддержать нас», - цитирует Итудиса официальный сайт
ЦСКА.
Напомним, встреча состоится сегодня, 9 февраля и начнется в
21:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого поединка.
Матч
Место и дата
09 февраля 21:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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