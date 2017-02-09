ЧМ. Хохфильцен. Смешанная эстафета. Начало текстовой трансляции в 16:45 (мск)
Сегодня, 9 февраля в рамках чемпионата мира по
биатлону в австрийском Хохфильцене пройдет смешанная эстафета.
В составе каждой команды –
двое мужчин и две женщины. Мужчинам предстоит преодолеть дистанцию в
Начало эстафеты в 16:45 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой гонки.
Напомним, сборную России
будут представлять Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и
Антон Шипулин.
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