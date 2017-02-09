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ЧМ. Хохфильцен. Смешанная эстафета. Начало текстовой трансляции в 16:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 9 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдет смешанная эстафета.

В составе каждой команды – двое мужчин и две женщины. Мужчинам предстоит преодолеть дистанцию в 7,5 километра с двумя огневыми рубежами, а женщинам - шестикилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами.

Начало эстафеты в 16:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой гонки.

Напомним, сборную России будут представлять Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

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