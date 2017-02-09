«Амкар» расторг контракт с Арзуманяном
Защитник «Амкара» Роберт Арзуманян покидает клуб в
статусе свободного агента.
«Договор 31-летнего футболиста с клубом
расторгнут по соглашению сторон. «Амкар»
благодарит Роберта Арзуманяна за совместную работу и желает ему успешного
продолжения карьеры», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Напомним, Арзуманян заключил контракт с «Амкаром» два года тому назад, он провел за пермскую команду 13 матчей, а в прошлом году играл на правах аренды в карагандинском «Шахтере».
Тигиев в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически