«Амкар» расторг контракт с Арзуманяном

Защитник «Амкара» Роберт Арзуманян покидает клуб в статусе свободного агента.

«Договор 31-летнего футболиста с клубом расторгнут по соглашению сторон. «Амкар» благодарит Роберта Арзуманяна за совместную работу и желает ему успешного продолжения карьеры», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, Арзуманян заключил контракт с «Амкаром» два года тому назад, он провел за пермскую команду 13 матчей, а в прошлом году играл на правах аренды в карагандинском «Шахтере».

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