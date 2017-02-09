ЦСКА – «Црвена Звезда». Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)
Сегодня, 9 февраля в рамках 22-го тура регулярного
чемпионата Евролиги московский ЦСКА сыграет с сербской «Црвеной Звездой».
Встречай пройдет в Москве и начнется в 21:00 по московскому
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Армейцы лидируют в турнирной таблице, одержав победу в
15 матчах из 21, а у «Црвены Звезды» 12 побед и шестая строчка таблицы.
Напомним, в матче первого круга турнира московский
клуб проиграл – 67:78.
Евролига
Регулярный чемпионат
22-й тур
Матч
Место и дата
09 февраля 21:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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