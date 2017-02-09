Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Миннесота3 : 4 ОТЧикаго
Баскетбол  УНИКС- : -Реал
Баскетбол  ЦСКА- : -Црвена Звезда
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА – «Црвена Звезда». Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 9 февраля в рамках 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

Встречай пройдет в Москве и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Армейцы лидируют в турнирной таблице, одержав победу в 15 матчах из 21, а у «Црвены Звезды» 12 побед и шестая строчка таблицы.

Напомним, в матче первого круга турнира московский клуб проиграл – 67:78.

Евролига
Регулярный чемпионат
22-й тур

Матч

ЦСКА - Црвена Звезда

Место и дата

09 февраля 21:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Димитрис Итудис: Ожидаю сложного матча с «Црвеной Звездой»Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча с Црвенной Звездой» в матче регулярного чемпионата Евролиги.Владимир Гомельский: В ЦСКА нарушены определенные игровые связиВладимир Гомельский: В ЦСКА нарушены определенные игровые связиОбозреватель «Советского спорта» в своей конференции высказался о победе ЦСКА над «Автодором» (95:80) в матче Единой лиги ВТБ.ЦСКА опубликовал фото строящейся станции метроОфициальный аккаунт московского ЦСКА в Twitter выложил фото со стройки одноименной станции метро.Андрей Кириленко: ЦСКА несколько разбаловал нас своими победамиПрезидент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко полагает, что своими удачными выступлениями московский ЦСКА несколько разбаловал своих болельщиков.Димитрис Итудис: «Автодор» сыграл агрессивно, сражался с намиГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над «Автодором» (95:80) в Единой лиге ВТБ.ЦСКА дома обыграл «Автодор»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Автодором» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 95:80 в пользу ЦСКА.Аарон Джексон: Я не мог не стать фанатом «Пэтриотс». Они представляют мой домАарон Джексон: Я не мог не стать фанатом «Пэтриотс». Они представляют мой домВ преддверии Супербоула баскетболист ЦСКА рассказал «Советскому спорту» о любви к бостонской команде, и поделился своим прогнозом.Владимир Гомельский: Нужно помочь вернуть уверенность Фридзону и ВоронцевичуВладимир Гомельский: Нужно помочь вернуть уверенность Фридзону и ВоронцевичуОбозреватель «Советского спорта» в своей конференции высказался о поражении ЦСКА от «Фенербахче» (71:77) в матче Евролиги.По местам будущих побед. Колонка Алексея АндроноваПо местам будущих побед. Колонка Алексея АндроноваИзвестный журналист Алексей Андронов - о самом успешном баскетбольном клубе современной России.ЦСКА снова уступил «Фенеру», Камерун – в финале, а Медведев готов к сдаче экзамена Джоковичу. Новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Кайл Хайнс: В третьей четверти ЦСКА позволил «Фенербахче» слишком многоеЦентровой ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал поражение своей команды в матче Евролиги с «Фенербахче» (71:77).Димитрис Итудис: «Фенербахче» более собранно провел концовку и заслуженно победилГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды от «Фенербахче» в матче регулярного сезона Евролиги.ЦСКА уступил «Фенербахче» в ЕвролигеМатч группового турнира баскетбольной Евролиги между «Фенербахче» и ЦСКА завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 77:71 в пользу «Фенербахче».УНИКС дома уступил «Олимпиакосу» в ЕвролигеМатч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между УНИКСом и «Олимипакосом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 90:75 в пользу греческого клуба.«Фенербахче» – ЦСКА - 77:71. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Фенербахче» и ЦСКА.Владимир Гомельский: У ряда игроков ЦСКА разная степень мотивированности на некоторые игрыОбозреватель «Советского спорта» в своей конференции высказался о поражениях ЦСКА в последних матчах Евролиги.Хряпа и Теодосич пропустят матч с «Фенербахче»Капитан ЦСКА Виктор Хряпа и защитник Милош Теодосич не полетели с командой в Стамбул и не примут участие в матче Евролиги против «Фенербахче», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе армейцев.Европейские горки. Андронов разбирается в причинах неудач баскетбольного ЦСКАЕвропейские горки. Андронов разбирается в причинах неудач баскетбольного ЦСКАБаскетбольный ЦСКА – самый успешный спортивный клуб современной России.Димитрис Итудис: Мы обыграли очень серьезного соперникаГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над казахстанской «Астаной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Экс-игрок ЦСКА Уимс отказался проходить допинг-тестФорвард «Маккаби» Сонни Уимс отказался проходить допинг-тест, назначенный Международной федерацией баскетбола (FIBA), cообщает Sportsrabbi.
Главные новости
Хоккей
«Чикаго» на выезде в овертайме обыграл «Миннесоту»
Баскетбол
«Лейкерс» без Мозгова проиграл на выезде «Детройту»
Формула-1
Видео дня: Инженер «Торо Россо» не позволил Квяту показать новый болид
Футбол
Леонид Слуцкий: Буду приходить на Арену ЦСКА, как к себе домой
Футбол
«Алавес» обыграл «Сельту» и вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной»
Футбол
Дортмундская «Боруссия» по пенальти обыграла «Герту» в 1/8 финала Кубка Германии
Футбол
Гол Пайе помог «Марселю» обыграть «Генгам»
Футбол
«Лестер» обыграл «Дерби» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Футбол
«Милан» на выезде вдевятером вырвал победу в матче с «Болоньей»
Футбол
Вагнер Лав: Если Гинер позовет – вернусь тут же и без промедления
все новости
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости