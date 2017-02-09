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Видео дня: Инженер «Торо Россо» не позволил Квяту показать новый болид

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят посетил базу своей команды, где проходит предсезонную подготовку.

Пресс-служба команды опубликовала видеоролик, в котором россиянин пытается показать болельщикам часть машины на новый сезон, но все пошло не так, как задумал Даня.

- Привет,  народ, - говорит на видео Квят. - Я подумал, почему бы не показать вам элементы новой машины. Это будет интересно, а может и нет. Мы пришли, и сейчас я постараюсь показать вам некоторые части болида.
- Эй, нельзя, - говорит Даниилу инженер.
- Но почему?
- Еще не время, дождемся тестов в Барселоне.
- Никола сказал, что показать машину можно будет только на тестах в Барселоне. Придется подождать, – заключил Даниил Квят.

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