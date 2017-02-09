Видео дня: Инженер «Торо Россо» не позволил Квяту показать новый болид
Российский
пилот «Торо Россо» Даниил Квят посетил базу своей команды, где проходит
предсезонную подготовку.
Пресс-служба команды опубликовала видеоролик, в котором россиянин пытается показать болельщикам часть машины на новый сезон, но все пошло не так, как задумал Даня.
Don't you dare, @Dany_Kvyat 😱😱😱 Hands off!!! ⛔️ #STR12 📵 pic.twitter.com/jmE77X3SGu— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) 8 февраля 2017 г.
- Привет, народ, -
говорит на видео Квят. - Я подумал, почему бы не показать вам элементы новой машины.
Это будет интересно, а может и нет. Мы пришли, и сейчас я постараюсь показать
вам некоторые части болида.
- Эй, нельзя, - говорит Даниилу инженер.
- Но почему?
- Еще не время, дождемся тестов в Барселоне.
- Никола сказал, что показать машину можно будет только на тестах в Барселоне. Придется подождать, – заключил Даниил Квят.