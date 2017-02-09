«Лейкерс» без Мозгова проиграл на выезде «Детройту»

В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 121:107 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32).

Самым результативным стал игрок хозяев площадки Андре Драммонд, набравший 24 очка.

Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

«Лейкерс» потерпел 37-е поражение в регулярном чемпионате и занимает 14-е место в Западной конференции, а «Детройт» расположился на восьмой строчке на Востоке, одержав 24-ю победу в сезоне.

В следующем туре «Лос-Анджелес» 11 февраля на выезде сыграет с «Милуоки», а команда из Детройта примет в этот же день «Сан-Антонио».

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