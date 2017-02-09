«Лейкерс» без Мозгова проиграл на выезде «Детройту»
В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс»
обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 121:107 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32).
Самым результативным стал игрок хозяев площадки Андре
Драммонд, набравший 24 очка.
Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей
Мозгов участия в матче не принимал.
«Лейкерс» потерпел 37-е поражение в регулярном
чемпионате и занимает 14-е место в Западной конференции, а «Детройт»
расположился на восьмой строчке на Востоке, одержав 24-ю победу в сезоне.
В следующем туре «Лос-Анджелес» 11 февраля на выезде
сыграет с «Милуоки», а команда из Детройта примет в этот же день «Сан-Антонио».
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Место и дата
09 февраля 03:30, Пэлэс оф Обум Хиллс, Онлайн-трансляция
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