Роман Бабаев: Задачу выиграть чемпионат России с ЦСКА никто не снимал

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что задачу бороться за чемпионство с команды никто не снимал.

«Ставка на молодежь не всегда равно борьбе за чемпионство? Не всегда и обратная модель гарантирует чемпионство. Должен быть определенный баланс опыта и молодости. Надеюсь, что тренерскому штабу удастся максимально эффективно использовать качества молодых футболистов и нивелировать недостатки, которые очевидны на раннем этапе.

Да, к сожалению, гандикап серьезный, но ничто не потеряно. Задачу никто не снимал, будем бороться. Задача выиграть чемпионат России? Да», – цитирует Бабаева «Спорт FM».

Напомним, ЦСКА после 17-ти туров чемпионата России занимает третье место, имея в активе 32 очка.