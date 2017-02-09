Роман Бабаев: Задачу выиграть чемпионат России с ЦСКА никто не снимал
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что
задачу бороться за чемпионство с команды никто не снимал.
«Ставка на молодежь не всегда равно борьбе за
чемпионство? Не всегда и обратная модель гарантирует чемпионство. Должен быть
определенный баланс опыта и молодости. Надеюсь, что тренерскому штабу удастся
максимально эффективно использовать качества молодых футболистов и нивелировать
недостатки, которые очевидны на раннем этапе.
Да, к сожалению, гандикап серьезный, но ничто не потеряно. Задачу никто не снимал, будем бороться. Задача выиграть чемпионат России? Да», – цитирует Бабаева «Спорт FM».
Напомним, ЦСКА после 17-ти туров чемпионата России занимает третье место, имея в активе 32 очка.
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