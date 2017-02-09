Массимилиано Аллегри: «Арсенал»? Не буду ничего опровергать или подтвержать
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался
комментировать слухи о возможном приглашении в «Арсенал».
«Мое будущее? Я не буду ничего опровергать или подтверждать.
Сейчас я связан с «Ювентусом», мы сконцентрированы на том, чтобы продолжать
побеждать.
На этой стадии сезона СМИ всегда пишут, что я ухожу, даже
если дела складываются вполне успешно», – сказал Аллегри.
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