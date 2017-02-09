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Массимилиано Аллегри: «Арсенал»? Не буду ничего опровергать или подтвержать

Источник:  Сайт болельщиков лондонского «Арсенала»Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался комментировать слухи о возможном приглашении в «Арсенал».

«Мое будущее? Я не буду ничего опровергать или подтверждать. Сейчас я связан с «Ювентусом», мы сконцентрированы на том, чтобы продолжать побеждать.

На этой стадии сезона СМИ всегда пишут, что я ухожу, даже если дела складываются вполне успешно», – сказал Аллегри.

Напомним, некоторые СМИ сообщили о том, что летом Аллегри возможно возглавит лондонский клуб.
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