«Чикаго» на выезде в овертайме обыграл «Миннесоту»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на выезде
обыграл в овертайме «Миннесоту» со счетом 4:3.
В составе победителей голами отметились Райан Хартман, Ник Шмальц, Рихард Паник и Джонатан Тэйвз, забивший в овертайме, а у хозяев льда шайбы забросили Джаред Спаржон, Зак Паризе и Эрик Хаула.
Российский форвард гостей Артемий Панарин провел на льду 18 минут 38 секунд, но полезными действиями так и не отметился, как и его одноклубник и соотечественник Артем Анисимов.
«Минесота» с 76-ю очками лидирует в Западной
конференции, а «Чикаго» в ней же расположился на второй строчке, имея в активе
на пять баллов меньше.
В следующем туре «Блэкхокс» 11 февраля на выезде сыграет
с «Виннипегом», а «Уайлд» в этот же день сыграет с «Тампой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Миннесота - Чикаго - 3:4 О.Т. (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Голы:
Хартман (Кит, Хайностроуза), 10:54 (0:1). Шмальц (Тэйвс, Паник), 21:09 (0:2). Спарджон (Стаал, Нидеррайтер), 21:46 (1:2). Паризе (Поминвилль, Койл), 27:15 (2:2). Паник (Хьялмарссон, Тэйвс), 37:24 (2:3). Хаула (Нидеррайтер, Сканделла), 56:57 (3:3). Тэйвс (Кит, Кейн), 63:09 (3:4).
Место и дата
09 февраля 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция