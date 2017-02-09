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«Чикаго» на выезде в овертайме обыграл «Миннесоту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на выезде обыграл в овертайме «Миннесоту» со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Райан Хартман, Ник Шмальц, Рихард Паник и Джонатан Тэйвз, забивший в овертайме, а у хозяев льда шайбы забросили Джаред Спаржон, Зак Паризе и Эрик Хаула.

Российский форвард гостей Артемий Панарин провел на льду 18 минут 38 секунд, но полезными действиями так и не отметился, как и его одноклубник и соотечественник Артем Анисимов.

«Минесота» с 76-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Чикаго» в ней же расположился на второй строчке, имея в активе на пять баллов меньше.

В следующем туре «Блэкхокс» 11 февраля на выезде сыграет с «Виннипегом», а «Уайлд» в этот же день сыграет с «Тампой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Миннесота - Чикаго - 3:4 О.Т. (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

Голы:

Хартман (Кит, Хайностроуза), 10:54 (0:1). Шмальц (Тэйвс, Паник), 21:09 (0:2). Спарджон (Стаал, Нидеррайтер), 21:46 (1:2). Паризе (Поминвилль, Койл), 27:15 (2:2). Паник (Хьялмарссон, Тэйвс), 37:24 (2:3). Хаула (Нидеррайтер, Сканделла), 56:57 (3:3). Тэйвс (Кит, Кейн), 63:09 (3:4).

Место и дата

09 февраля 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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