Победа «Милана» вдевятером и «Алавес» в финале Кубка Испании. Главные новости утра
«Советский
спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.
1. На 57-м году жизни скончался известный украинский и
советский вратарь Виктор Чанов.
2. «Милан» на выезде вдевятером вырвал победу в матче с
«Болоньей»
3. В чемпионате Франции «Ницца» обыграла «Сент-Этьен»,
«Лион» разгромил «Нанси», «Марсель» обыграл «Генгам» не без помощи вернувшегося
в команду из «Вест-Хэма» Димитри Пайе.
4. Дортмундская «Боруссия» в 1/8 финала Кубка Германии
лишь в серии пенальти смогла одолеть «Герту».
5. «Лестер» в 1/16 финала Кубка Англии обыграл «Дерби
Каунти».
6. «Алавес» с минимальным счетом обыграл «Сельту» и
вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной».
7. IBU сократил количество подозреваемых в применении
допинга российских биатлонистов до шести
8. «Амкар» расторг контракт с защитником Робертом
Арзуманяном.
9. В ночь со среды на четверг прошел всего один матч
НХЛ: «Чикаго» в овертайме обыграл «Миннесоту».
10. «Лейкерс» без Тимофея Мозгова не смогли обыграть «Детройт».
Видео дня: Инженер «Торо Россо» не позволил Квяту показать новый болид
Цитата дня: «Если Гинер позовет – вернусь тут же и без промедления», - Вагнер Лав, экс-форвард ЦСКА.
Обязательно к прочтению:
Хотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом
Вратарь – сын вратаря, брат вратаря. Не стало Виктора Чанова
«Спасибо, что доверили быть капитаном России». Игроки – о первом дне в сборной