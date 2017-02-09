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Победа «Милана» вдевятером и «Алавес» в финале Кубка Испании. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.

1. На 57-м году жизни скончался известный украинский и советский вратарь Виктор Чанов.

2. «Милан» на выезде вдевятером вырвал победу в матче с «Болоньей»

3. В чемпионате Франции «Ницца» обыграла «Сент-Этьен», «Лион» разгромил «Нанси», «Марсель» обыграл «Генгам» не без помощи вернувшегося в команду из «Вест-Хэма» Димитри Пайе.

4. Дортмундская «Боруссия» в 1/8 финала Кубка Германии лишь в серии пенальти смогла одолеть «Герту».

5. «Лестер» в 1/16 финала Кубка Англии обыграл «Дерби Каунти».

6. «Алавес» с минимальным счетом обыграл «Сельту» и вышел в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной».

7. IBU сократил количество подозреваемых в применении допинга российских биатлонистов до шести

8. «Амкар» расторг контракт с защитником Робертом Арзуманяном.

9. В ночь со среды на четверг прошел всего один матч НХЛ: «Чикаго» в овертайме обыграл «Миннесоту».

10. «Лейкерс» без Тимофея Мозгова не смогли обыграть «Детройт».

Видео дня: Инженер «Торо Россо» не позволил Квяту показать новый болид

Цитата дня: «Если Гинер позовет – вернусь тут же и без промедления», - Вагнер Лав, экс-форвард ЦСКА.

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