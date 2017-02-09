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Сергей Семак: У меня были очень достойные учителя

Источник:  «Известия»Комментарии

Наставник «Уфы» Сергей Семак рассказал, какие тренеры из тех, с кем ему приходилось работать, оказали на него большее воздействие.

- Я очень благодарен Лучано Спаллетти за огромное доверие и возможность поработать с ним. Прекрасный тренер, великолепный человек. Большое влияние на меня оказал и Андре Виллаш-Боаш, особенно с точки зрения методического подхода к игре и проведения занятий. Теперь я отлично понимаю и видение футбола Мирчи Луческу. Очень полезной была работа с Капелло и Слуцким. Словом, у меня были очень достойные учителя. Насколько это будет результативным, увидим, - цитируют Семака «Известия». 

Напомним, в конце декабря прошлого года уфимский клуб возглавил Сергей Семак. До этого бывший капитан сборной России входил в тренерский штаб «Зенита».

Добавим, что текущем чемпионате РФПЛ «Уфа» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

Сергей Семак: Стать главным в «Зените» мог только в случае форс-мажора

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