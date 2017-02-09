Андерс Бессеберг: Не думаю, что остальные спортсмены требуют наказать именно российских биатлонистов

Президент Международной федерации биатлона Андерс Бессеберг рассказал, какие вопросы обсуждались на заседании организации.

- От спортсменов последовали три предложения, и именно поэтому мы созвали конгресс. Должен сказать, что участники заседания имели в целом единодушное мнение по всем вопросам. И у IBU, и у самих федераций один интерес — чтобы в чистоте биатлона не было никаких сомнений. Я нахожу принятые решения позитивными и корректными. Не думаю, что остальные спортсмены требуют наказать именно российских атлетов. Просто все хотят быть уверенными в чистоте нашего спорта. Я бы хотел сказать всем: давайте объединим усилия и будем бороться с допингом, - цитирует Бессеберга «Матч ТВ».

Международный союз биатлонистов (IBU) предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени, в противном случае организация сама лишит город этого турнира, сообщается в пресс-релизе IBU.

Внеочередной конгресс IBU, на котором было принято такое решение, прошел в среду в австрийском Хохфильцене.