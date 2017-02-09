Константин Лепехин: Луческу знает, что делает

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин делится впечатлениями о подготовке «Зенита» к первому матчу с «Андерлехтом» в Лиге Европы.

- Тревожит то, что Луческу до сих пор не определился со стартовым составом. Плохо, когда главный тренер за неделю до игры не знает, кто у него будет играть. Кроме того «Зенит» нестабилен. Пошла игра – хорошо, нет – ничего страшного, в следующий раз будет лучше. Правда, нельзя забывать о статусе контрольных матчей – в межсезонье подобные вещи случаются сплошь и рядом.

Не думаю, что Луческу действует спонтанно. У него большой опыт, огромные наработки, внутренняя уверенность. Словом, Луческу знает, что делает. И, на мой взгляд, он прав – если подходить к делу профессионально, за игру можно набегать гораздо больше, чем за обычную тренировку.

Шансы «Зенита» в первом матче с «Андерлехтом»? Пятьдесят на пятьдесят. Проблема у «Зенита» одна – отсутствие серьезной соревновательной практики. Не забывайте, что Луческу строит практически новую команду, что требует больших временных и эмоциональных ресурсов. «Зенит» по составу и по уровню клуба в целом как минимум не уступает «Андерлехту». Все будет зависеть от мелочей. Желаю «Зениту» успеха в этом противостоянии!, - цитирует Лепехина Bobsoccer.

Напомним, что первый матч 2/16 финала Лиги Европы «Андерлехт» - «Зенит» состоится 16 февраля в 23:05 мск, ответная игра - 23 февраля.







