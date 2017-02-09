День в истории. Андрею Ещенко - 33!

Сегодня, 9 февраля, защитник «Спартака» Андрей Ещенко празднует свой день рождения. Футболисту исполняется 33 года.

Ещенко - воспитанник иркутского «Зенита», там же и начинал свою профессиональную карьеру. Успел поиграть за такие команды как «Химки», киевское «Динамо», московское «Динамо», «Днепр», киевский «Арсенал», «Волга, «Локомотив», «Анжи» и «Кубань». В настоящее время является игроком московского «Спартака». За красно-белых Ещенко выступает с июня 2016 года. За это время он провел за «Спартак» 17 матчей и забил один мяч.

В составе киевского «Динамо» стал чемпионом Украины и обладателем Суперкубка страны. В составе «Анжи» выиграл бронзовые медали чемпионата России.

За сборную России защитник выступал с 2012 по 2014 годы, провел за национальную команду 14 матчей.

«Спартак» на своем официальном сайте поздравил футболиста с днем рождения.

«Поздравляем Андрея с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе «Спартака»!», - говорится в поздравлении красно-белых.