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Федор Емельяненко: Скоро мы вылетаем в Америку, где пройдет подводка к бою против Митриона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о ходе своей подготовке к поединку против американца Мэтта Митриона, который состоится 19 февраля на турнире Bellator 172.

«Сейчас у меня прошел основной этап подготовки, во время которого мы с моей командой работали над выносливостью, скоростью и ударной техникой. Сбор проходил в Старом Осколе. Наше утро начиналось с 8-ми км пробежки по лесу, потом отрабатывали борьбу в зале. На вечерней тренировке вся команда занималась в зале бокса. Нам помогал готовится голландский тренер Питер Тайесе, с ним мы хорошо поработали над ударной техникой и приемами из тайского бокса. Скоро мы вылетаем в Америку, где пройдет подводка к бою. Чуть позже к нам присоединится Толик Токов, который тоже проведет свой первый бой в Bellator», - написал Федор в своем инстаграме.

Голосование: Как завершится бой Федор Емельяненко - Мэтт Митрион? (19 февраля, Bellator 172)

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