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Константин Генич: «Спартак» очень грамотно провел трансферную кампанию

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказал свое мнение по поводу того, будет ли «Спартак» чемпионом России.

- Многие кричат на каждом углу: да, потому что для этого все есть – и пятиочковый отрыв, и усиление. Любопытно, что на сборах «Спартак» играет меньше всех – возможно, это фишка Массимо Карреры. Но пока команда провела всего два матча, поэтому далекоидущих выводов делать не стоит. Был второй состав «Жилины», крепкий «Копенгаген». В обеих встречах, кстати, отличился Луис Адриано, но в структуру игры бразилец все еще не вписался.

«Спартак» – чемпион первого круга. Но вот удержит ли он лидирующие позиции – без официальных матчей предсказать очень тяжело. Пока можно зафиксировать одно: клуб очень грамотно провел трансферную кампанию. Усилил каждую линию и все проблемные позиции либо закрыл, либо продублировал. Это важно, - цитирует Генича «Матч ТВ». 

После 17 туров «Спартак» занимает первое место в чемпионате России, в активе команды 40 очков. Второе место занимает «Зенит», тройку замыкает ЦСКА.  

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