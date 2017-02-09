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Сегодня клубы РФПЛ проведут три матча

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня «Краснодар» проведет заключительный спарринг на зимних сборах. Соперник – испанская «Марбелья». Матч начнется в 17.00 (мск), прямая трансляция – на Youtube-канале клуба.

Также сегодня тульский «Арсенал» сыграет с молдавским клубом «Милсами». Начало – 17.00 (мск). Прямая трансляция – на Youtube-канале клуба.

И, наконец, «Терек» сыграет с македонским «Вардаром». Начало – в 17.00 (мск).

Слуцкий «проставляется», а «Терек» меняет название. Обзор сборов (видео)

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