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Оргкомитет хочет видеть на ОИ-2018 всех «чистых» спортсменов, включая россиян

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент оргкомитета Пхенчхана-2018 Ли Хи-Бом сообщил, что организация на Олимпийских играх хочет видеть всех «чистых» спортсменов, в том числе и российских.

- Мы нетерпимы к допингу, и такого рода скандалы неприятны, но мы выступаем за то, чтобы все «чистые» спортсмены, которые завоевали право выступить в Пхенчхане, смогли сделать это, в том числе российские! - цитирует Ли Хи-Бом «Р-Спорт». 

Ранее в СМИ появилась новость, что российские спортсмены из-за череды допинговых скандалов могут пропустить Олимпийские игры в 2018 году. Напомним, что сборная России по легкой и тяжелой атлетике в полном составе, кроме прыгуньи Дарьи Клишиной, пропустила Игры в Рио в 2016 году. Вся российская команда была отстранена от Паралимпиады-2016. 

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