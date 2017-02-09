Оргкомитет хочет видеть на ОИ-2018 всех «чистых» спортсменов, включая россиян

Президент оргкомитета Пхенчхана-2018 Ли Хи-Бом сообщил, что организация на Олимпийских играх хочет видеть всех «чистых» спортсменов, в том числе и российских.

- Мы нетерпимы к допингу, и такого рода скандалы неприятны, но мы выступаем за то, чтобы все «чистые» спортсмены, которые завоевали право выступить в Пхенчхане, смогли сделать это, в том числе российские! - цитирует Ли Хи-Бом «Р-Спорт».

Ранее в СМИ появилась новость, что российские спортсмены из-за череды допинговых скандалов могут пропустить Олимпийские игры в 2018 году. Напомним, что сборная России по легкой и тяжелой атлетике в полном составе, кроме прыгуньи Дарьи Клишиной, пропустила Игры в Рио в 2016 году. Вся российская команда была отстранена от Паралимпиады-2016.