Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене
9 февраля в австрийском Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону.
Мировое первенство откроет смешанная эстафета, которая состоится 9 января. На следующий день пройдет женская спринтерская гонка, 11 февраля - мужская. На воскресенье, 12 февраля, запланированы два пасьюта.
15 и 16 января состоятся индивидуальные гонки, сначала на старт выйдут женщины, потом - мужчины. 17 и 18 января пройдут эстафетные гонки.
Завершат соревновательную программу чемпионата мира два масс-старта.
Расписание трансляций чемпионата мира
Хохфильцен, Австрия
9 февраля
16:45 мск - смешанная эстафета
Прямая трансляция - «Первый канал», «Матч Арена»
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
10 февраля
16:45 мск - спринт (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ»
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
11 февраля
16:45 мск - спринт (мужчины)
Прямая трансляция - «Первый канал», «Матч Арена»
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
12 февраля
12:30 мск - гонка преследования (женщины)
Прямая трансляция - «Первый канал», «Матч Арена»
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
15 февраля
16:30 мск - индивидуальная гонка (женщины)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
16 февраля
16:30 мск - индивидуальная гонка (мужчины)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
17 февраля
16:45 - эстафета (женщины)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
18 февраля
16:45 - эстафета (мужчины)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
19 февраля
13:30 мск - масс-старт (женщины)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
16:45 мск - масс-старт (мужчины)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
Расписание прямых трансляций будет позже.