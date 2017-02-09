Футболисты «Спартака-2» отправились на сбор на Кипр

Сегодня футболисты «Спартака-2» отправились на второй предсезонный сбор на Кипр, сообщает официальный сайт красно-белых.

Как и на первом зарубежном сборе, спартаковцы разместятся в одном из отелей Айя-Напы.

На сбор отправились Вадим Аверкиев, Александр Максименко, Владислав Терешкин, Михаил Филиппов; Александр Лихачев, Артем Мамин, Николай Рассказов, Артем Сокол, Шамсиддин Шанбиев, Константин Щербаков; Владлен Бабаев, Зелимхан Бакаев, Аяз Гулиев, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов, Егор Рудковский, Константин Савичев, Артем Самсонов, Иппэй Синодзука, Борис Цыганков; Георгий Мелкадзе, Александр Руденко, Артем Федчук.

Напомним, что Иван Хомуха и Игорь Леонтьев отправились на сбор в Испанию вместе с первой командой. Зато к «Спартаку-2» вновь присоединились Филиппов, Гулиев и восстанавливающийся после тяжелый травмы, полученной в октябре прошлого года, Рудковский.

В рамках сбора на Кипре спартаковцы примут участие в традиционном Кубке ФНЛ. Турнир с участием 16 команд пройдет с 11 по 24 февраля. 12 февраля красно-белые сыграют с «Краснодаром-2» (19:00 мск), 15 февраля с «Волгарем» (19:00 мск), а 18 февраля — с «Факелом» (16:30 мск).

21 февраля состоятся стыковые матчи, 24 февраля — финал, а 25-го спартаковцы вернутся в Москву.