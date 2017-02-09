Похороны Виктора Чанова пройдут в Киеве

Похороны бывшего вратаря киевского «Динамо» и сборной СССР Виктора Чанова пройдут в Киеве, сообщил брат бывшего футболиста Вячеслав Чанов, работающий тренером вратарей тульского «Арсенала».

- Похороны будут в Киеве, а когда точно, я пока сказать не могу. Я сейчас в Турции, но уже или сегодня, или завтра буду там, - сказал Вячеслав Чанов.

Вчера стало известно, что скончался Виктор Чанов в возрасте 57 лет. Голкипер выступал за донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», киевский ЦСКА-Борисфен, израильские клубы «Маккаби» (Хайфа) и «Бней Иегуда». Трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, чемпион Израиля. Победитель Кубка обладателей кубков 1986 года, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР.