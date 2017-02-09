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«Звезда» вышла в финал четырех Кубка России

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«Звезда» одержала победу над «Университетом» из Ижевска (24:20) в ¼ финала Кубка России и вышла в финал четырех.

Самым результативным игроком матча стала капитан подмосковной команды Виктория Климанцева, забившая семь голов. На счету левой полусредней Дарьи Одрузовой пять точных бросков.

«Звезда» стала вторым полуфиналистом Кубка России. Ранее в финал четырех вышел действующий победитель трофея «Ростов-Дон», обыгравший «Луч» (33:12).

Еще в двух парах 19 февраля сыграют: «Кубань» – «Лада» и «Динамо-Синара» – «Астраханочка».

Отметим, что финал четырех пройдет 17-19 марта. Место его проведения пока не определено.

Кубок России

Женщины

¼ финала

«Университет» (Ижевск) – «Звезда» (Московская область) – 20:24 (12:18)

«Университет»: Пойлова (9/27), Плугина (10/16); Вахрушева (3), Сурнина (1), Тургенева (4), Дозморова (1), Трухина (1), Закиуллина (1), Кунгурцева, Чужанова (1), Кудряшева (4), Обуховская, Таран (4).

«Звезда»: Тиханова (13/27), Шулега (0/6); Иванова, Закордонская, Винюкова (3), Климанцева (7), Галай, Листопад (3), Одрузова (5), Курбанова (1), Никитина (3), Алексеева, Илларионова, Амельченко, Шукалова (2).

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