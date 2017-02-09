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Ричард Паунд: Уверен, у IBU были основания предложить Тюмени отказаться от ЧМ-2021 не только из-за доклада Макларена

Источник:  Р-СпортКомментарии

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд объяснил, почему Тюмень могут лишить чемпионата мира по биатлону в 2021 году.

- Нам неизвестно то, что известно IBU. Безусловно, IBU не мог принять такое решение на пустом месте, но здесь много нюансов. Я думаю, что они протестировали не только биатлонистов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи, но и проанализировали большое количество документов. Я уверен, что у IBU были веские основания для того, чтобы предложить Тюмени отказаться от проведения соревнований, и это не только доклад Макларена, - сказал Паунд «Р-Спорт». 

Международный союз биатлонистов (IBU) предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени, в противном случае организация сама лишит город этого турнира, сообщается в пресс-релизе IBU.

Внеочередной конгресс IBU, на котором было принято такое решение, прошел в среду в австрийском Хохфильцене.  

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