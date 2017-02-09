Федерация биатлона Франции извинилась за слова Фуркада в адрес Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что Федерация биатлона Франции попросила прощения за агрессивные комментарии Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова по поводу его допингового прошлого.

- Президент Федерации биатлона Франции подошел здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится, - сказал Кравцов ТАСС.

Как уже сообщал «Советский спорт», СБР 31 января поздравил с 25-летием Александра Логинова. В поздравлении были перечислены его достижения: четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров (Банско-2013), трехкратный чемпион Европы (2017), бронзовый призер Кубка мира в сезоне-2012/2013 в гонке преследования (Хольменколлен), победитель в эстафете (Сочи).

Фуркад-младший прокомментировал эту запись следующим образом: «А еще он был дисквалифицирован на два года за ЭПО. Не забудьте об одном из его главных достижений».

Эта запись Фуркада вызвала недовольную реакцию подписчиков аккаунта, и через несколько часов французский биатлонист удалил свой комментарий.