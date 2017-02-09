Василий Титов: В спортивной гимнастике есть две серьезные проблемы
Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал, какие проблемы существуют в этом виде спорта в настоящее время.
- Мы много сделали, гимнастика продвинулась вперед. Вернули многое, что было. Это все огромный труд всего коллектива, команд, тренеров. Мы вернули позиции в Международной федерации гимнастики (FIG). В октябре я был избран первым вице-президентом. Есть две самых серьезных проблемы. Спорт молодеет, время спортивной жизни сократилось до одного олимпийского цикла. Хочу всерьез обсудить с FIG этот вопрос. Вторая проблема - спорт молодеет, а количество молодежи, которая приходит, все меньше. Нужно наметить ключевые вещи по решению этих проблем, - рассказал Титов в интервью «Р-Спорт».
Напомним, что отчетно-выборная конференция ФСГР проходит 9 февраля в Олимпийском комитете России.