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Василий Титов: В спортивной гимнастике есть две серьезные проблемы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал, какие проблемы существуют в этом виде спорта в настоящее время.

- Мы много сделали, гимнастика продвинулась вперед. Вернули многое, что было. Это все огромный труд всего коллектива, команд, тренеров. Мы вернули позиции в Международной федерации гимнастики (FIG). В октябре я был избран первым вице-президентом. Есть две самых серьезных проблемы. Спорт молодеет, время спортивной жизни сократилось до одного олимпийского цикла. Хочу всерьез обсудить с FIG этот вопрос. Вторая проблема - спорт молодеет, а количество молодежи, которая приходит, все меньше. Нужно наметить ключевые вещи по решению этих проблем, - рассказал Титов в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что отчетно-выборная конференция ФСГР проходит 9 февраля в Олимпийском комитете России. 

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