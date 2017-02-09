Стадион «Динамо» готов на 70%

Руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов рассказал о реконструкции стадиона «Динамо».

«Футбольный стадион на 27 тысяч зрителей будет сдан в эксплуатацию весной следующего года. Стадион готов более чем на 70%. Уже завершен монтаж несущих металлоконструкций кровли, ведутся работы по инженерной инфраструктуре. Планируется, что первый тестовый матч на стадионе пройдет 22 октября 2017 года, в день рождения Льва Яшина.

Уже практически готовы к сдаче в эксплуатацию здания, где разместятся отель Hyatt Regency Moscow, Petrovsky Park и апарт-отель. Завершаются работы в трех офисных зданиях, одно из которых займет штаб-квартира общества «Динамо», – приводит слова Перегудова Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, после реконструкции стадиона в рамках одного комплекса будут находиться Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, универсальная арена, досугово-развлекательный центр, музей общества «Динамо» и подземный паркинг.