Владимир Драчев: Почему мы вообще должны лишаться ЧМ-2021 из-за ложных обвинений?

Известный биатлонист Владимир Драчев считает, что допинговые проблемы России не должны влиять на выбор страны, принимающей чемпионат мира.

- Очевидно, широкий жест СБР, когда тот отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и молодежного чемпионата мира в Острове, остался незамеченным. На мой взгляд, с ЧМ-2021 незачем торопиться, настроения в IBU могут поменяться. Наезд на российский биатлон уйдет в небытие, и мы будем только вспоминать о нем. Поэтому не стоит делать опрометчивых поступков и идти на поводу у других. Понятно, что те же чехи и другие страны хотят забрать себе форум 2021 года. Но почему мы вообще должны чего-то лишаться из-за ложных обвинений? Пусть сначала представят хоть какие-то доказательства. И вообще, это всё совершенно разные вещи - допинговые проблемы и проведение чемпионата мира - а сваливают их в одну тарелку, - цитирует Драчева RT.

Международный союз биатлонистов (IBU) предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени, в противном случае организация сама лишит город этого турнира, сообщается в пресс-релизе IBU.

Внеочередной конгресс IBU, на котором было принято такое решение, прошел в среду в австрийском Хохфильцене.