Манчини может возглавить «Милан»

Следующий сезон «Милан» может начать под руководством нового главного тренера. По данным Corriere dello Sport, компания Sino Europe – Sports, которая в ближайшее время завершит сделку по приобретению клуба, хочет видеть главным тренером команды Роберто Манчини.

Новые китайские владельцы не намерены затягивать со значительными инвестициями и рассчитывают на скорейшее возвращение «Милана» в еврокубки. Ожидается, что Манчини будет наделен широкими полномочиями, в том числе и по вопросам трансферной политики.

Среди потенциальных новичков «Милана» называются форварды Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д).

Напомним, после 23 туров серии A «Милан» под руководством Винченцо Монтеллы занимает седьмое место, отставая на два очка от зоны еврокубков.