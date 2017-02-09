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Манчини может возглавить «Милан»

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Следующий сезон «Милан» может начать под руководством нового главного тренера. По данным Corriere dello Sport, компания Sino Europe – Sports, которая в ближайшее время завершит сделку по приобретению клуба, хочет видеть главным тренером команды Роберто Манчини.

Новые китайские владельцы не намерены затягивать со значительными инвестициями и рассчитывают на скорейшее возвращение «Милана» в еврокубки. Ожидается, что Манчини будет наделен широкими полномочиями, в том числе и по вопросам трансферной политики.

Среди потенциальных новичков «Милана» называются форварды Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д).

Напомним, после 23 туров серии A «Милан» под руководством Винченцо Монтеллы занимает седьмое место, отставая на два очка от зоны еврокубков.

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