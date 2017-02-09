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Дмитрий Губерниев: Возмущен, что американские и канадские империалисты не включили Малкина в число ста лучших игроков НХЛ

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к хоккеистам и высказался о том, что форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина не включили в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.

«Если брать мои нежные чувства к хоккеистам, то здесь, конечно, я особо выделяю Сергея Бобровского. Очень горжусь Женей Малкиным. Я возмущен, что американские и канадские империалисты не включили Малкина в число ста самых лучших хоккеистов НХЛ. Это какие-то происки американской военщины.

Малкин безусловно должен там быть. Не только потому, что он женат на Кастеровой. Мы все понимаем, что Евгений здорово играет в хоккей. Бобровский, Малкин и Овечкин», – сказал Губерниев, отвечая на вопросы пользователей твиттера.

Напомним, в список ста лучших игроков НХЛ вошли четыре представителя России: Павел Буре, Павел Дацюк, Александр Овечкин и Сергей Федоров.

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