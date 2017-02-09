Александр Мирзоян о Чанове: Наш отечественный футбол понес большую утрату

Советский футболист, председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян прокомментировал смерть бывшего вратаря киевского «Динамо» и сборной Советского Союза Виктора Чанова.

- Соболезную семье и брату Вячеславу, с которым я играл за сборную очень долгое время. Виктор Чанов - один из талантливейших вратарей нашего отечественного футбола. За счет своей работоспособности он добился многого. У них была сильная конкуренция с Дасаевым, но они дружили. У них вся семья была футбольная: папа был вратарем , брат и он. Я считаю, что наш отечественный футбол понес большую утрату. Наша отечественная школа вратарей блистала, Виктор был выдающийся представитель школы, - цитируют Мирзояна ИА «Народные новости».

Вчера стало известно, что скончался Виктор Чанов в возрасте 57 лет. Голкипер выступал за донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», киевский ЦСКА-Борисфен, израильские клубы «Маккаби» (Хайфа) и «Бней Иегуда». Трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, чемпион Израиля. Победитель Кубка обладателей кубков 1986 года, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР.