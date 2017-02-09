Украинский журналист: Нападение на Чанова? Это одна из версий. Слышал, что он упал с лестницы

Известный украинский журналист Артем Франков сообщил, что перед смертью Виктор Чанов несколько дней находился в коме. Как известно, знаменитый советский вратарь скончался поздно вечером в среду в Киеве, ему было 57 лет.

- Есть версия, что на Чанова в конце января было совершено нападение. Вам что-то известно об этом? – вопрос Артему Франкову.

- Слышал о такой версии. Но по моей информации, произошел несчастный случай. У Виктора Чанова частный дом. В нем он упал с лестницы. Во всяком случае, слышал эту версию от ветеранов киевского «Динамо». Но Чанов действительно провел в коме несколько недель.

- Чем занимался в последнее время Виктор Викторович?

- Как вы знаете, он пытался тренировать, но в последнее время он довольно успешно работал в банке. Кем именно, не могу сказать. Мы давно с ним не общались. Последний раз, судя по всему, на турнире в Казани, это было в 2011-м или 2012 году. Виктор – очень душевный, хороший человек. С ним было просто замечательно общаться.

