Украинский журналист: Нападение на Чанова? Это одна из версий. Слышал, что он упал с лестницы
Известный украинский журналист Артем Франков сообщил, что перед смертью Виктор Чанов несколько дней находился в коме. Как известно, знаменитый советский вратарь скончался поздно вечером в среду в Киеве, ему было 57 лет.
- Есть версия, что на Чанова в конце января было совершено нападение. Вам что-то известно об этом? – вопрос Артему Франкову.
- Слышал о такой версии. Но по моей информации, произошел несчастный случай. У Виктора Чанова частный дом. В нем он упал с лестницы. Во всяком случае, слышал эту версию от ветеранов киевского «Динамо». Но Чанов действительно провел в коме несколько недель.
- Чем занимался в последнее время Виктор Викторович?
-
Как вы знаете, он пытался тренировать, но в последнее время он довольно
успешно работал в банке. Кем именно, не могу сказать. Мы давно с ним не
общались. Последний раз, судя по всему, на турнире в Казани, это было в
2011-м или 2012 году. Виктор – очень душевный, хороший человек. С ним
было просто замечательно общаться.