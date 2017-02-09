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Россия опустилась на 61-е место рейтинга ФИФА

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Сборная России опустилась на 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновив личный антирекорд.

В прошлой версии рейтинга российская команда занимала 56-ю строчку. В данный момент Россия находится между Израилем и Южной Африкой. Выше российской национальной команды располагаются Мали, Албания, Словения и Панама. 

На первом месте в рейтинге находится Аргентина, вторую строчку занимает Бразилия, тройку замыкает Германия.

Рейтинг ФИФА:

8 февраля 

1 (1). Аргентина — 1635 очков,

2 (2). Бразилия — 1529,

3 (3). Германия — 1433,

4 (4). Чили — 1386,

5 (5). Бельгия — 1371,

6 (7). Франция — 1313,

7 (6). Колумбия — 1304,

8 (8). Португалия — 1240,

9 (9). Уругвай — 1195,

10 (10). Испания — 1168…

61 (56). Россия — 592. 

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