Россия опустилась на 61-е место рейтинга ФИФА

читайте также

Россия проведет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром в Краснодаре Российский футбольный союз официально сообщает о том, что 24 марта 2017 года на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре пройдет контрольный матч между национальными сборными России и Кот-д’Ивуара.

Станислав Черчесов: Планирую побывать в российских клубах и посмотреть как можно больше контрольных матчей (фото) Главный тренер сборной России вместе со своими помощниками побывал на тренировке казанского «Рубина в испанской Марбелье.

Виталий Мутко: РФС определился со вторым товарищеским матчем сборной России Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что РФС определился со вторым товарищеским матчем сборной России в марте.

Ивелин Попов: Зобнин – будущее сборной России (видео) Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов высоко оценил возможности своего партнера по клубу Романа Зобнина.

Дмитрий Комбаров: Было бы здорово выйти на поле против Месси Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что ему интереснее играть против сильных соперников и объяснил, что нужно сделать, чтобы болельщики вновь поверили в сборную России.

Бородюк может стать спортивным директором РФС Бывший тренер сборной России Александр Бородюк может стать спортивным директором Российского футбольного союза, сообщают «Известия».

«Просто покати – забью». Аршавин заставляет аплодировать и ностальгировать Корреспондент «Советского спорта» сходил на контрольный матч «Кайрата», за который играет Андрей Аршавин, и понял, кого не хватает сборной.

Максим Канунников: Здорово, что тренерский штаб сборной отслеживает игроков Автор первого гола в ворота «Сенан Бельмаре» нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился комментарием после игры. Контрольная встреча с японским клубом состоялась сегодня в Сотогранде (Испания) и завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды.

Бразильская конфедерация футбола: У нас нет официальной позиции по дате матча с Россией Бразильская конфедерация футбола (CBF) пока не определилась с датой товарищеского матча со сборной России, который планировался на июнь.

Сборная России проведет сбор в Австрии перед Кубком конфедераций Сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии перед Кубком конфедераций 2017 года, рассказал ТАСС источник, близкий к РФС.

Алан Касаев: Цель – сборная Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев рассказал «Советскому спорту» о победе над весом, ненужности агента и планах на ЧМ-2018.

День в истории. Валерию Карпину – 48 лет Сегодня 48-й день рождения отмечает бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Карпин.

«Горбачев, Кремль, водка, Карпин». Тренеры команд-участниц Кубка конфедераций охарактеризовали Россию в нескольких словах Тренерам сборных, которые примут участие в Кубке Конфедераций-2017, дали задание охарактеризовать страну-организатора - Россию в нескольких словах.

Виталий Мутко: Сборной Бразилии будет сложно прилететь к нам на товарищеский матч Президент РФС Виталий Мутко рассказал, с какими сборными Россия может сыграть летом.

Виталий Мутко: До ЧМ-2018 сборная Бразилии приедет в Россию на товарищеский матч Вице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал о переговорах с Бразильской конфедерацией футбола о проведении товарищеского матча национальных сборных двух стран в июне 2017 года в Москве.

Александр Мостовой: Неудивительно, что Мутко говорит о возвращении Аршавина в сборную Бывший полузащитник сборной Росси Александр Мостовой высказался о шансах полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина вернуться в сборную.

Дмитрий Рогозин: Сравните, как играли футболисты сборной России на Евро, и как наши гандболисты Вице-премьер правительства России, председатель Попечительского совета Федерации гандбола России Дмитрий Рогозин оценил результат мужской сборной России на чемпионате мира во Франции.

Виталий Кафанов: Джанаев был готов к тому, что его не возьмут на Евро Тренер «Ростова» Виталий Кафанов считает прогресс Сослана Джанаева одним из главных итогов 2016 года.

Павел Мамаев: После Евро-2016 было очень стыдно перед болельщиками. Не понимал, как мы должны играть Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев поделился воспоминаниями о чемпионате Европы 2016 года.