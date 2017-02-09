Невестка Виктора Чанова опровергла информацию, что его избили перед смертью

- Мы были друг для друга, как дочка и папа. Виктор Викторович ушел. Точка. Конец предложения! Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста, не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию! Прошу все СМИ уважать Легенду, вашу, нашу, целую эпоху, такого больше нет как Виктор Чанов! И пожалейте нас, его семью, нам очень больно и тяжело сейчас. Благодарю. С уважением! – написала Ирина Чанова на свой странице в Facebook.

Как уже сообщалось, Виктора Чанова не стало поздно вечером в среду, ему было 57 лет.



