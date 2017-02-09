Сергей Тараканов: Аникеева заставляла проходить дебильные медобследования игроков, которые не приезжали в сборную из-за травм
Олимпийский чемпион
Сергей Тараканов рассказал о методах работы бывшего президента РФБ Юлии
Аникеевой.
«Аникеева – пришлый человек, небаскетбольный, не пользующийся авторитетом. Атмосфера в сборной не была нужной, были отказы игроков. Она не нашла ничего лучше, чем заставлять проходить какие-то дебильные медобследования баскетболистов, которые не приезжали в сборную из-за травм.
Ну даже если игрок на самом деле здоров – что дальше? За сборную должны играть только те, кто хочет. При мне это правило было всегда», – сказал Тараканов в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ».
Напомним, Аникеева возглавила РФБ в 2013 году, позднее Пресненский суд Москвы признал недействительным процедуру выбора президента федерации.
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