Сергей Тараканов: Аникеева заставляла проходить дебильные медобследования игроков, которые не приезжали в сборную из-за травм

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов рассказал о методах работы бывшего президента РФБ Юлии Аникеевой.

«Аникеева – пришлый человек, небаскетбольный, не пользующийся авторитетом. Атмосфера в сборной не была нужной, были отказы игроков. Она не нашла ничего лучше, чем заставлять проходить какие-то дебильные медобследования баскетболистов, которые не приезжали в сборную из-за травм.

Ну даже если игрок на самом деле здоров – что дальше? За сборную должны играть только те, кто хочет. При мне это правило было всегда», – сказал Тараканов в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Аникеева возглавила РФБ в 2013 году, позднее Пресненский суд Москвы признал недействительным процедуру выбора президента федерации.