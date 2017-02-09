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Трушкин заменит Губанова на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

Источник:  Единая Лига ВТБКомментарии

Форвард «Енисея» Владислав Трушкин примет участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ в Сочи.

В составе «Звезд России» Трушкин заменит центрового «Нижнего Новгорода» Петра Губанова, получившего травму.

В нынешнем сезоне 23-летний Трушкин провел за «Енисей» 16 матчей. В среднем за игру он набирал 8,8 очка, делал 4,5 подбора, 1,8 передачи, 1,2 перехвата и набирал 9,9 балла за эффективность действий.

«Довольно неожиданно поехать в Сочи, так сказать запрыгнуть в уходящий поезд, – отметил Трушкин. – Но это очень круто в первый год в Единой лиге ВТБ попасть на такое мероприятие. При этом я желаю скорейшего выздоровления тем, кто не смог поехать на Матч всех звезд из-за травм».

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