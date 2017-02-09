Трушкин заменит Губанова на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ
Форвард «Енисея» Владислав
Трушкин примет участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ в Сочи.
В составе «Звезд России» Трушкин заменит центрового «Нижнего Новгорода» Петра Губанова, получившего травму.
В нынешнем сезоне 23-летний Трушкин провел за «Енисей» 16 матчей. В среднем за игру он набирал 8,8 очка, делал 4,5 подбора, 1,8 передачи, 1,2 перехвата и набирал 9,9 балла за эффективность действий.
«Довольно неожиданно поехать в Сочи, так сказать запрыгнуть в уходящий поезд, – отметил Трушкин. – Но это очень круто в первый год в Единой лиге ВТБ попасть на такое мероприятие. При этом я желаю скорейшего выздоровления тем, кто не смог поехать на Матч всех звезд из-за травм».
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