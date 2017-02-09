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«Арсенал» интересуется Хартом

Источник:  Daily MailКомментарии

Голкипер «Торино» Джо Харт может вернуться в английскую премьер-лигу в следующем сезоне.

«Арсенал» видит в 29-летнем британце замену Петру Чеху, которому в мае исполнится 35 лет. При этом в борьбе за Харта «канонирам», видимо, придется выдержать конкуренцию с «Ливерпулем», так как, по мнению главного тренера «красных» Юргена Клоппа, игра Симона Миньоле и Лориса Кариуса не выглядит убедительной.

Ожидается, что владеющий правами на голкипера «Манчестер Сити» попросит 15 миллионов фунтов за переход игрока.

В нынешнем сезоне Харт, выступая в аренде в «Торино», провел 21 матч и пропустил 29 голов в серии A. У голкипера есть и другие предложения из-за границы, но он рассчитывает вернуться в Англию, чтобы оставаться в поле зрения главного тренера сборной Гарета Саутгейта.

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