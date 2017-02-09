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Титов переизбран на пост президента Федерации спортивной гимнастики России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Действующий президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов переизбран на пост главы организации.

Он являлся единственным зарегистрированным кандидатом на пост президента федерации.  Выборы прошли в рамках отчетно-выборной конференции ФСГР 9 февраля в Олимпийском комитете России. 

Ранее Василий Титов рассказал, какие главные проблемы существуют в спортивной гимнастике в настоящее время. 

На Олимпийских играх в Рио наша национальная команда завоевала восемь медалей в спортивной гимнастике: одно золото, четыре серебра и три бронзы. 

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