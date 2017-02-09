Титов переизбран на пост президента Федерации спортивной гимнастики России
Действующий президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов переизбран на пост главы организации.
Он являлся единственным зарегистрированным кандидатом на пост президента федерации. Выборы прошли в рамках отчетно-выборной конференции ФСГР 9 февраля в Олимпийском комитете России.
Ранее Василий Титов рассказал, какие главные проблемы существуют в спортивной гимнастике в настоящее время.
На Олимпийских играх в Рио наша национальная команда завоевала восемь медалей в спортивной гимнастике: одно золото, четыре серебра и три бронзы.
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