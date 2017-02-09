Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Баскетбол  УНИКС- : -Реал
Баскетбол  ЦСКА- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Панатинаикос- : -Бамберг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рафаэль Надаль: Мне бы хотелось стать президентом «Реала»

Источник:  ASКомментарии

Шестая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил о своих амбициях в будущем войти в правление «Реала».

«Никогда не знаешь, что произойдет. Все в курсе, что я люблю футбол и что «Реал» – моя команда, – ответил 30-летний испанец на вопрос о том, хочет ли он стать президентом «Реала». – Сейчас эти разговоры больше походят на утопию. Но раз вы спросили меня, отвечу: да, мне бы хотелось стать президентом «Реала».

В любом случае у нас и сейчас все хорошо. У нас отличный президент. Не думаю, что я нужен для чего-то «Реалу».

Напомним, Надаль приходится племянником бывшему полузащитнику «Мальорки» и «Барселоны» Мигеля Анхеля Надаля.

Добавим, что с 2009 года президентом «Реала» является Флорентино Перес.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпиономХотите сенсацию? Почему «Реал» не станет чемпионом«ССФ» оценивает, насколько прочны позиции лидеров в пяти ведущих европейских чемпионатахНабиль Фекир: Из топ-чемпионатов предпочитаю испанский, но о переходе подумаю после окончания сезонаФорвард «Лиона» Набиль Фекир отметил, что он не против в будущем поиграть в Испании.«Реал» интересуется полузащитником «Наполи» ЗелинскиПолузащитник «Наполи» Петр Зелински привлек внимание мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.Маскерано, скорее всего, не сыграет с «ПСЖ»Защитник/полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано, вероятно, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Об этом сообщают испанские СМИ.Консул Украины в Германии будет требовать от «Баварии» извинений за баннеры в адрес ЗозулиГенеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк заявил, что будет требовать извинений от мюнхенской «Баварии». Поводом для этого стали баннеры болельщиков в адрес украинского нападающего Романа Зозули.Президент Ла Лиги: Против 17 фанатов «Райо Вальекано», протестовавших против перехода Зозули, откроют уголовные делаПрезидент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с украинским форвардом Романом Зозулей. Он отметил, что против фанатов «Райо Вальекано» будут открыты уголовные дела.«Реал» готов заплатить 65 миллионов евро за Де ХеаМадридский «Реал» хочет приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Об этом сообщают британские СМИ.Карвахаль вернулся в общую группу «Реала» (фото)Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль, получивший повреждение колена в выездном в 18-м туре чемпионата Испании с «Севильей» (1:2), вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный твиттер мадридского клуба.«Алавес» подписал украинского полузащитника ХахлеваВоспитанник киевского «Динамо» полузащитник Виктор Хахлев стал игроком «Алавеса». Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам футболист.Украинский журналист: Фанаты «Баварии» должны помнить, где впервые массово «заявили» свастикуУкраинский спортивный журналист и футбольный комментатор Игорь Цыганык прокомментировал баннер фанатов «Баварии» в адрес нападающего Романа Зозули.Президент «Атлетико»: Гризманн в «МЮ»? Это маленькая командаПрезидент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном трансфере форварда Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».Феррейра-Карраско может продолжит карьеру в «Баварии»«Бавария» интересуется полузащитником «Атлетико» Янником Феррейрой-Карраско, сообщают испанские СМИ.Болельщики «Баварии»: Зозуля, убирайся (фото)Во время матча 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» (1:0), болельщики мюнхенского клуба на трибуне вывесили баннеры с надписями «Выгоняйте нацистов из футбола» и «Зозуля, убирайся».Сергей Рыжиков: Поедем в Мадрид на матч «Реал» – «Наполи»Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, что собирается посетить игру 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи», которая пройдет 15 февраля.Иван Ракитич: Ради Луиса Энрике прыгнул бы с моста!Иван Ракитич: Ради Луиса Энрике прыгнул бы с моста!За два с половиной сезона в «Барселоне» хорватский хавбек Иван Ракитич успел стать одним из лидеров сине-гранатовых.Гвардиола настаивает на покупке защитника «Атлетика»Тренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой вернулся к идее приобретения защитника «Атлетика» из Бильбао Эмерика Ляпорта.Рафаэль Надаль: Конечно, я хотел бы стать президентом мадридского «Реала»Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался в том, что бы он охотно принял предложение стать президентом «Реала».Н'Зонзи признан лучшим игроком примеры в январеЛучшим футболистом испанской примеры в январе 2017 года признан полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи. Об этом сообщает официальный сайт лиги.Президент «Атлетико»: Агуэро перешел в «Манчестер Сити» по глупостиПрезидент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал переход форварда Серхио Агуэро в «Манчестер Сити». Напомним, аргентинец стал игроком «горожан» в 2011 году за 36 млн евро.Президент испанской Ла Лиги и посол Украины в Испании обсудили ситуацию вокруг ЗозулиПрезидент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас и посол Украины в Испании Анатолий Щерба встретились в штаб квартире лиги. Они обсудили ситуацию, в которой оказался украинский нападающий Роман Зозуля.
Главные новости
Биатлон
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене
Футбол
Евгений Ловчев: Виктор Чанов был как знак качества «Сделано в СССР»
Футбол
Эззатоллахи провел матч за «Анжи»
Футбол
«Арсенал» интересуется Хартом
Футбол
Невестка Виктора Чанова опровергла информацию, что его избили перед смертью
Футбол
Россия опустилась на 61-е место рейтинга ФИФА
Хоккей
Дмитрий Губерниев: Возмущен, что американские и канадские империалисты не включили Малкина в число ста лучших игроков НХЛ
Легкая атлетика
Юрий Борзаковский: Я, как патриот своей страны, выступал бы только под флагом России
Футбол
Манчини может возглавить «Милан»
Биатлон
Владимир Драчев: Почему мы вообще должны лишаться ЧМ-2021 из-за ложных обвинений?
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надальвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ATP Tour
ATP Tour