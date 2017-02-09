Рафаэль Надаль: Мне бы хотелось стать президентом «Реала»

Шестая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил о своих амбициях в будущем войти в правление «Реала».

«Никогда не знаешь, что произойдет. Все в курсе, что я люблю футбол и что «Реал» – моя команда, – ответил 30-летний испанец на вопрос о том, хочет ли он стать президентом «Реала». – Сейчас эти разговоры больше походят на утопию. Но раз вы спросили меня, отвечу: да, мне бы хотелось стать президентом «Реала».

В любом случае у нас и сейчас все хорошо. У нас отличный президент. Не думаю, что я нужен для чего-то «Реалу».

Напомним, Надаль приходится племянником бывшему полузащитнику «Мальорки» и «Барселоны» Мигеля Анхеля Надаля.

Добавим, что с 2009 года президентом «Реала» является Флорентино Перес.