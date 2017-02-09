Иван Черезов: На ЧМ нужно выигрывать как можно больше медалей и с этим настроем ехать на ОИ-2018, где всех побеждать

Бывший биатлонист сборной России Иван Черезов поделился ожиданиями в преддверии чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

«Если провалил гонку на этапе Кубке мира, ничего страшного. Таких этапов девять в сезоне. Чемпионат мира проходит раз в году, победитель получает золотые медали и статус лучшего в мире. Отсюда большое внимание болельщиков. Это накаляет обстановку. Спортсмены от этого себя тоже накручивают.

На фоне прошлого чемпионата мира, где сборная России осталась без медалей, должна произойти психологическая мобилизация каждого спортсмена. Здесь надо будет попыхтеть и постараться. Концентрация и мотивация у наших биатлонистов в этот раз будет выше.

Свой любимый первый этап эстафеты доверил бы Волкову или Цветкову. Скорее всего, они и побегут. Они близки по уровню. Плюс Леши в том, что он достаточно быстро стреляет. Макс, возможно, сейчас быстрее бежит.

До Олимпиады в Южной Корее еще целый год. Но чемпионат мира — это важный старт для укрепления веры спортсменов в свои силы. В Хохфильцене нужно выигрывать как можно больше медалей и с этим настроем ехать на Олимпиаду, где всех побеждать, - цитирует Черезова «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля.

Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин.

Женщины: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Ирина Услугина.

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене