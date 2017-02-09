«Ростов» сократит зарплату самым высокооплачиваемым менеджерам

Первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов сообщил, что «Ростов» произведет некоторые кадровые изменения, а также сократит зарплату самым высокооплачиваемым менеджерам.

- Мы оптимизируем расходы и уменьшаем зарплаты управленческого аппарата клуба. В данном случае речь идет о десяти самых высокооплачиваемых руководителях. Мы считаем, что заработные платы, которые существовали в клубе, являются слишком высокими, и на эти позиции можно подобрать специалистов с более оптимальной заработной платой, - сказал Гуськов ТАСС.

Замгубернатора отметил, что изменения не коснутся игроков и тренерского штаба.

После 17 туров «Ростов» занимает седьмое место в чемпионате России, в активе команды 25 очков.