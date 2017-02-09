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Михаэль Баллак: В «Баварии» у Озила будет больше шансов выиграть трофей

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак посоветовал полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу вернуться в бундеслигу.

«Месут – удивительный игрок. Он знает, что является одним из безоговорочных лидеров «Арсенала». Многие клубы хотели бы видеть его у себя. Но если он рассчитывает завоевать большой трофей, у него будет больше шансов для этого в «Баварии».

Если посмотреть на последние тенденции в Англии и Китае, вскоре «Баварии» неизбежно придется платить за трансферы суммы в районе 50 миллионов евро.

Они будут вынуждены это делать, если хотят конкурировать с лучшими. Если вы хотите пригласить игроков мирового уровня, в это необходимо инвестировать», – приводит Goal.com слова Баллака.

Напомним, Озил является воспитанником «Шальке», за который играл в 2006-2008 годах, после чего провел еще два сезона в «Вердере».

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