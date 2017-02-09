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Лаллана подпишет четырехлетний контракт с «Ливерпулем»

Источник:  The TelegraphКомментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана в ближайшее время продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано на четыре года, а зарплата игрока составит 150 тысяч фунтов в неделю.

Лаллана перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2014 году за 25 миллионов фунтов, но смог раскрыться только с приходом в клуб главного тренера Юргена Клоппа, который использует игрока в середине поля чуть глубже, чем его предшественник Брендан Роджерс.

В нынешнем сезоне 28-летний Лаллана забил семь голов и сделал семь голевых передач в 22 матчах премьер-лиги.

Клопп рассчитывает, что полузащитник останется в клубе на длительный срок, и видит в нем одного из ключевых игроков в построении команды.

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