Лаллана подпишет четырехлетний контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана в ближайшее время продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано на четыре года, а зарплата игрока составит 150 тысяч фунтов в неделю.

Лаллана перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2014 году за 25 миллионов фунтов, но смог раскрыться только с приходом в клуб главного тренера Юргена Клоппа, который использует игрока в середине поля чуть глубже, чем его предшественник Брендан Роджерс.

В нынешнем сезоне 28-летний Лаллана забил семь голов и сделал семь голевых передач в 22 матчах премьер-лиги.

Клопп рассчитывает, что полузащитник останется в клубе на длительный срок, и видит в нем одного из ключевых игроков в построении команды.