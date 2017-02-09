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Максим Канунников: Ощущал доверие Спаллетти, но потом в «Зенит» перешли Халк и Витсель

Источник:  «Реальное время»Комментарии

Нападающий «Рубина» Максим Канунников рассказал, почему у него не получилось закрепиться в «Зените».

– По весне 2012 года меня начали ставить в стартовый состав – травмированы были Кержаков, Бухаров. Сыграл со «Спартаком», с «Анжи», с «Рубином» в старте. Чувствовал, что могу выдержать конкуренцию среди трех нападающих. И доверие Спаллетти ощущал. Но когда за час до окончания трансферного окна купили Халка и Витселя, понял, что они будут играть и получить мне место в составе будет проблематично. Опять стал выходить на 5-10 минут, смысла сидеть на лавке не видел и подписал контракт с «Амкаром», – передает слова Канунникова «Реальное время».

Напомним, Максим Канунников – воспитанник «Зенита». С 2009 по 2013 года нападающий провел за сине-бело-голубых 47 игр и забил три мяча.

Помимо «Зенита» 25-летний футболист выступал за «Томь» и «Амкар», с 2014 года выступает в составе «Рубина». В нынешнем сезоне Канунников сыграл за казанский клуб 12 матчей и забил четыре гола

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