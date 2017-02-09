Хоркина и Немов останутся вице-президентами ФСГР

Светлана Хоркина, Алексей Немов, Валентина Никанорова и Андрей Родионенко останутся вице-президентами Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

- Если честно, меня устраивает команда, которая сложилась сегодня в ФСГР. Не думаю, что будут изменения. Скорее всего, все сохранится, как есть. Да, текущие четыре вице-президента останутся, - заявил глава ФСГР Василий Титов.

Ранее действующий президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов переизбран на пост главы организации.

Он являлся единственным зарегистрированным кандидатом на пост президента федерации. Выборы прошли в рамках отчетно-выборной конференции ФСГР 9 февраля в Олимпийском комитете России.