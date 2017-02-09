Игорь Лебеденко: Когда приходил в «Терек», думал, что попал в команду не из РФПЛ

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко – о том, как сильно изменился грозненский клуб за последние годы.

- За пять лет команда очень выросла. Во всем, - говорит Лебеденко. - Когда только пришел, честно говоря, думал, что попал в команду не из РФПЛ. Везде, где играл, перед матчами форму аккуратно складывали перед твоим игровым номером. В «Тереке» же привозили тележку с брошенными в нее футболками - и каждый сам искал свою. Медицинского обеспечения тоже было минимум. Чуть позже, когда пришли нынешний президент клуба Магомед Даудов, тренер Черчесов, все начало налаживаться. И теперь, перейдя в клуб, ты сразу понимаешь, что это команда РФПЛ. Затем и результаты стали расти. Стабильно идем в серединке, боремся за еврокубки.

Полную версию интервью Игоря Лебеденко – о «Торпедо», которое могло стать чемпионом, Бердыеве и своем будущем – читайте на сайте в ближайшее время.