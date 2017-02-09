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Максим Канунников: Сборы у Грасии проходят быстро и легко

Источник:  «Реальное время»Комментарии

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями от работы с главным тренером Хави Грасией, а также рассказал, какой из европейских чемпионатов ему импонирует больше всего.

- Когда игроки узнали, что их новым главным тренером станет иностранный специалист, им было интересно?
- Лично мне - да. Хотелось каких-то европейских новшеств. Знал, что в Испании все делается через мяч. Возьмите даже эти сборы - меньше беготни, разнообразные тренировки, постоянные станции, какие-то удары. Сборы у Хави проходят, и летом, и сейчас, как-то быстро и легко. Я поясню, что нагрузки, конечно, тяжелые, но вот эмоционально, психологически чувствуешь себя раскрепощено.

- Скажи честно, в стартовом матче сезона против «Амкара» у тебя была симуляция, за которую Вилков показал тебе вторую желтую?
- Сложный эпизод. Контакт с игроком соперника в штрафной был, когда я пошел вперед, получилась недодача, и я хотел развернуться. А когда начал разворачиваться, упал. Можно сказать, конечно, что это симуляция, но дело в том, что красной карточки я не заслуживал, потому что упал неумышленно и уже через секунду поднялся. Ладно, это уже проехали.

- Мысли о том, чтобы поиграть в Европе, посещают?
- Да.

- А какой из европейских чемпионатов тебе нравится больше других?
- Английская премьер-лига. По жесткости, борьбе, испанские клубы более техничны, нравится и бундеслига - здесь проповедуют быстрый, открытый, всегда атакующий футбол. Скорости и в Англии и в Германии впечатляют.

- Другими видами спорта интересуешься? На «Ак Барсе» бывал?
- Да. Но в целом не фанат, хотя люблю крупные турниры, например Большой шлем у теннисистов, Евротур и чемпионат мира в хоккее, за НБА, НХЛ всегда немного слежу.


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