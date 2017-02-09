Дмитрий Козак: ОИ в Санкт-Петербурге? Это только гипотеза, никаких решений нет

Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак уточнил заявление о возможности проведения Олимпийских игр в Санкт-Петербурге.

«Это только гипотеза и никаких решений нет. И воспринимать это как принятое решение нельзя.

Что касается проведения Олимпийских игр в РФ, хочу отметить, что был разговор с девочкой из Петербурга, которая учится в «Сириусе» и имеет мечту, чтобы город стал олимпийской столицей», – приводит ТАСС слова Козака.

Ранее Козак заявил, что правительство России готово поддержать предложение о проведении летних Олимпийских игр 2028 года в Санкт-Петербурге при условии одобрения со стороны жителей города.