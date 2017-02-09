В МВД Украины опровергли факт избиения Чанова

Спикер МВД Украины Артем Шевченко опроверг информацию об избиении бывшего вратаря киевского «Динамо» и сборной СССР Виктора Чанова, сообщает «Лента.Ру».

«Как думаете - если бы его реально избили, его родные и коллеги по тому звездному составу «Динамо» не сообщили бы в полицию и не подняли бы шум в поисках преступников?» — написал представитель МВД в Facebook, после чего удалил свой пост.

Ранее в СМИ появилась новость, что 20 января в окрестностях Киева неизвестные избили футболиста, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму. Вчера стало известно, что скончался Виктор Чанов в возрасте 57 лет. Голкипер выступал за донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», киевский ЦСКА-Борисфен, израильские клубы «Маккаби» (Хайфа) и «Бней Иегуда». Трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, чемпион Израиля. Победитель Кубка обладателей кубков 1986 года, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР.



