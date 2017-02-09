Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Баскетбол  УНИКС- : -Реал
Баскетбол  ЦСКА- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Панатинаикос- : -Бамберг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В МВД Украины опровергли факт избиения Чанова

Источник:  Лента.РуКомментарии

Спикер МВД Украины Артем Шевченко опроверг информацию об избиении бывшего вратаря киевского «Динамо» и сборной СССР Виктора Чанова, сообщает «Лента.Ру».

«Как думаете - если бы его реально избили, его родные и коллеги по тому звездному составу «Динамо» не сообщили бы в полицию и не подняли бы шум в поисках преступников?» — написал представитель МВД в Facebook, после чего удалил свой пост. 

Ранее в СМИ появилась новость, что 20 января в окрестностях Киева неизвестные избили футболиста, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму. Вчера стало известно, что скончался Виктор Чанов в возрасте 57 лет.  Голкипер выступал за донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», киевский ЦСКА-Борисфен, израильские клубы «Маккаби» (Хайфа) и «Бней Иегуда». Трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, чемпион Израиля. Победитель Кубка обладателей кубков 1986 года, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Ловчев: Виктор Чанов был как знак качества «Сделано в СССР»Обозреватель «Советского спорта», защитник сборной СССР 1970-х Евгений Ловчев выразил соболезнования семья Чановых. Как известно, известного советского вратаря Виктора Чанова не стало поздно вечером 8 февраля. Ему было 57 лет.Невестка Виктора Чанова опровергла информацию, что его избили перед смертьюНевестка Виктора Чанова заявила, что информация о том, что на известного советского вратаря было совершено нападение, не соответствует действительности.Украинский журналист: Нападение на Чанова? Это одна из версий. Слышал, что он упал с лестницыИзвестный украинский журналист Артем Франков сообщил, что перед смертью Виктор Чанов несколько дней находился в коме. Как уже сообщалось, известный советский вратарь скончался сегодня в Киеве, ему было 57 лет.Александр Мирзоян о Чанове: Наш отечественный футбол понес большую утратуСоветский футболист, председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян прокомментировал смерть бывшего вратаря киевского «Динамо» и сборной Советского Союза Виктора Чанова.Похороны Виктора Чанова пройдут в КиевеПохороны бывшего вратаря киевского «Динамо» и сборной СССР Виктора Чанова пройдут в Киеве, сообщил брат бывшего футболиста Вячеслав Чанов, работающий тренером вратарей тульского «Арсенала».Не стало Виктора ЧановаНе стало Виктора ЧановаНесколько часов назад стало известно, что скончался известный украинский и советский вратарь Виктор Чанов. Ему было 57 лет. Смерть наступилаВячеслав Чанов: Моим первым учеником стал брат ВикторВячеслав Чанов: Моим первым учеником стал брат ВикторИнтервью с Вячеславом Чановым – одним из лучших голкиперов СССР 70–80-х годов.Умер Виктор ЧановСкончался известный украинский и советский вратарь Виктор Чанов. Ему было 57 лет.Вратарь – сын вратаря, брат вратаряВратарь – сын вратаря, брат вратаря«Советский спорт» предлагает вашему вниманию
Главные новости
Биатлон
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене
Футбол
Евгений Ловчев: Виктор Чанов был как знак качества «Сделано в СССР»
Футбол
Эззатоллахи провел матч за «Анжи»
Футбол
«Арсенал» интересуется Хартом
Футбол
Невестка Виктора Чанова опровергла информацию, что его избили перед смертью
Футбол
Россия опустилась на 61-е место рейтинга ФИФА
Хоккей
Дмитрий Губерниев: Возмущен, что американские и канадские империалисты не включили Малкина в число ста лучших игроков НХЛ
Легкая атлетика
Юрий Борзаковский: Я, как патриот своей страны, выступал бы только под флагом России
Футбол
Манчини может возглавить «Милан»
Биатлон
Владимир Драчев: Почему мы вообще должны лишаться ЧМ-2021 из-за ложных обвинений?
все новости