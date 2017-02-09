Евгений Ловчев: Виктор Чанов был как знак качества «Сделано в СССР»

Обозреватель «Советского спорта», защитник сборной СССР 1970-х Евгений Ловчев выразил соболезнования семья Чановых. Известного советского вратаря Виктора Чанова не стало поздно вечером 8 февраля. Ему было 57 лет.

- Фамилия Чановых всегда была на слуху. Отец, брат Вячеслав, брат Виктор… Вячеслав старше Виктора, он состоялся как вратарь в Москве, потом стал одним из первых тренеров вратарей. Но как вратарь сильнее всех в семье, думаю, был именно Виктор, игравший в великом «Динамо», у великого Лобановского. Надежный. Уверенный в себе. Был такой знак качества – «Сделано в СССР». Вот это про Чановых, в том числе, про Виктора, конечно, - сказал Ловчев.

- Сочувствую семье Чановых, с глубочайшим уважением всегда относился и к Виктору, и к Вячеславу. Уходит славное поколение советского футбола. Сегодняшнее поколение, к сожалению, больше запоминается по бездарным чемпионатам, но не по победам, в отличие, от советских футболистов, - добавил он.